Un gallo de pelea mata a un policía en una redada en Filipinas

FILIPINAS.- Un gallo de pelea mató a un policía durante una redada que hicieron para detener una pelea ilegal.

Esto sucedió en Sámar del Norte en Filipinas, donde el policía Christian Bolok, acudió a detener una pelea de gallos que era ilegal.

En medio de la redada, el policía sostuvo a uno de los gallos mientras sus compañeros reunían unas pruebas.

Sin embargo, el animal tenía una pequeña navaja en las patas, las cuales se las ponen para que causen más daño a otros gallos.

El galló golpeó con la navaja el muslo izquierdo del hombre en donde le cortó una arteria femoral, por lo cual el policía comenzó a desangrarse.

A pesar de todos los esfuerzos de sus compañeros, el policía murió desangrado rápidamente.

Arnel Apud, coronel de Filipinas, comentó al respecto, sorprendido del suceso ya que nunca había visto algo así.

“Fue un desafortunado accidente y una mala suerte que no puedo explicar. No podía creerlo cuando se me informó, es la primera vez en mis 25 años como policía que pierdo a un hombre debido a una espuela de un gallo de pelea”, agregó.