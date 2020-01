Spotify lanza música para mascotas

Este miércoles la plataforma de Spotify lanzó varias playlists personalizadas para animales y un podcast para relajar a las mascotas que se quedan solas.

Las playlists están disponibles en todo el mundo, y en Reino Unido lanzó un podcast para “hacer compañía” y “ayudar a desestresar a los perros que se quedan solos en casa”.

Elaborado con la ayuda de expertos en comportamiento animal, “El podcast favorito de mi perro” propone de momento dos episodios de cinco horas.

Los episodios empiezan con una hora de mensajes directos para tranquilizar a la mascota tras la partida de su dueño; en esta leen elogios, historias y otros mensajes reconfortantes; seguido de música relajante y composiciones sonoras originales.

“El tipo de música que un perro escucha es importante y las investigaciones han demostrado que algunas músicas pueden ayudar a relajarse mientras que otras pueden tener efectos menos beneficiosos”; explicó Samantha Gaine, experta en bienestar canino de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), citada en el comunicado.