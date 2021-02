“Sin querer” maestra de aerobics capta el golpe de Estado en Birmania

BIRMANIA.- Una mujer transmitía en vivo su clase de aerobics cuando captó accidentalmente el momento en que un convoy de militares arriba a la sede del Parlamento de Myanmar para concretar el golpe de Estado.

Mientras la mujer realizaba su rutina, detrás de ella aparece repentinamente un grupo de vehículos militares que se dirige a la sede parlamentaria.

Las imágenes se compartieron en redes sociales y rápidamente se volvieron virales.

De acuerdo con el usuario de Twitter @VonKoutli, quien se identifica como Ángel Marrades, un politólogo graduado de la Universidad de Salamanca, el video se subió en una cuenta de Facebook en birmano.

Incluso compartió el video a otro usuario experto en edición, para llegar a la conclusión de que es real, aunque no se pudo corroborar con fuentes adicionales.

It’s difficult to verify this without additional sources – which probably won’t be available for now. But I don’t see any obvious signs of editing and they have posted similar videos from same location: https://t.co/mrZ0Crj3gD – leaning towards real

