Se viraliza por arrodillarse ante su exnovio para que vuelva con ella

MÉXICO.- Se difundió en las redes sociales un video del momento en que una mujer se arrodilla para pedirle a su exnovio que vuelva con ella.

Esto ocurrió en Morelia, Michoacán, cuando el joven caminaba junto a su nueva pareja.

En la grabación se observa que la chica intenta detenerlo, luego de aparentemente haberlo seguido por varios minutos.

Lo jala del brazo, le detiene el paso poniéndose frente a él, le grita y trata golpear a la otra chica.

“Yo ya no quiero regresar contigo, entiéndelo. No voy a regresar, ¿para qué me vienes siguiendo? ¿Ella qué culpa tiene?”, le dice el hombre, quien como puede, intenta defender a su nueva novia.