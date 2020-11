Se cayó YouTube, pero los memes no faltaron

Este miércoles por la tarde la plataforma YouTube sufrió una falla a nivel mundial, por lo que no se podían visualizar los videos.

Ante esta situación, los internautas comenzaron a inundar las redes sociales con memes sobre la “caída” de YouTube.

Al parecer, la plataforma no funcionaba en ninguna de sus presentaciones ni en móviles ni en escritorio.

Los videos no cargaban y cuando lo hacían no se reproducían, por lo que los cibernautas utilizaron el hashtag #YouTubeDown para reportar la falla.

El portal DownDetector, especializado en reportar fallas en servicios de internet, explicó que esto sucedió, aparentemente, en todo el mundo.

Además, dijo que los problemas comenzaron a las 5:45 de la tarde.

Después de unas horas, YouTube informó que ya habían resuelto el problema y agradeció a los usuarios la paciencia durante la caída.

…And we’re back – we’re so sorry for the interruption. This is fixed across all devices & YouTube services, thanks for being patient with us ❤️ https://t.co/1s0qbxQqc6

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020