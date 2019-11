Se caen servicios de Facebook e Instagram

MÉXICO.- Si trataste de subir tu última selfie a Instagram y no pudiste, seguro es porque se cayó el servicio… y el de Facebook también.

Los usuarios de redes sociales reportaron la caída del servicio de estas plataformas, que son las más populares a nivel mundial.

Entre las fallas están que las fotos no se están cargando, no se puede iniciar sesión y no se pueden ver los mensajes.

El servicio se encuentra intermitente en México, Estados Unidos, algunos países de América del Sur y Europa.

🚨Bienvenidos a Twitter🚨 🚫Aquí no se comparten Piolines

🚫No suba fotos de su comida o haciendo ejercicio

🚫No sé espante si ve comentarios políticamente incorrectos

🚫Si ve 2 Twitteros peleando ignorelos

🚫Y por favor no alimente a los Chairos#facebookdown#instagramdown pic.twitter.com/Vh4qMSSS66 — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) November 28, 2019

Todos los de Facebook e Instagram viniendo a Twitter

Descripción gráfica del:#facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/QuG9RsFh8J — 🅝🅔🅖🅐­ 🅐🅡🅔🅢 🅙 🅣 (@NegaAresJT) November 28, 2019

Que bien que se cayó #facebookdown así no estarás todo el día en el cel

–

Yo en Twitter pic.twitter.com/8chVUwj38k — Freak🗯 (@eduar_crash) November 28, 2019

Con la caída de Instagram y Facebook tendré que hacer lo que tanto he evitado. TRABAJAR.#instagramdown #FACEBOOKDOWN pic.twitter.com/nBz4xq4GLw — Sebastián García (@Sebas_JCG) November 28, 2019

Facebook e Instagram viendo que twitter nunca se cae y jamás podran ser como el:#instagramdown #facebookdown pic.twitter.com/jXiNPxSnRh — Don Sincero (@Patan_Principe) November 28, 2019