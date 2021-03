Se burla maestra de los rasgos físicos de los asiáticos; recibe críticas por racista

Circula en TikTok un video en el que se ve a una maestra burlándose de los rasgos físicos de los asiáticos, pues el video fue captado en plena clase virtual por zoom.

Se acuerdo con información, la situación se presentó en Sacramento, California. El video rápidamente se hizo viral, se puede observar a la maestra identificada como Nicole Burkett de la institución Grant High School, estirando sus ojos para hablar de las personas asiáticas.

Here is the video of the Grant High School teacher slanting her eyes talking about Asian people pic.twitter.com/PGFOR8XE2x

— HopClear (@HopClear) February 26, 2021