¿Sabes qué es el #DollyPartonChallenge?

Las redes sociales siempre se encargan de hacer virales cosas tontas, peligrosas y hasta divertidas, pero el nuevo reto que está inundando las redes, es apto para todo público.

Resulta que hace unos días, la cantante Dolly Parton, subió a sus redes una imagen en donde comparte cuatro fotografías en donde expone cuatro facetas que podrían ser la imagen de si LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder.

“Consigue una mujer que pueda hacerlo todo”, es la frase con la que acompaña a las distintas postales, que se convirtieron en el #DollyPartonChallenge.

La imagen se volvió viral y muchos se unieron al reto de compartir las cuatro imágenes que demuestran que todos podemos tener diferentes facetas en nuestra vida.

Aquí te dejamos las mejores aportaciones del #DollyPartonChallenge

Get you a woman who can do it all 😉 pic.twitter.com/sG4OHpVgxM

— Dolly Parton (@DollyParton) January 21, 2020