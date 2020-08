Revelan a un pez con gran cantidad de plástico dentro

ESPAÑA.- Un video ha dado la vuelta al mundo y en él se muestra la cantidad de plástico que hay dentro del estómago de un pez.

El bloguero Ryan Hodgson, compartió dicho video y comenta la cantidad enorme de plástico que va a dar a los mares.

Los peces se comen estos plásticos ya que piensan que es comida, sin embargo les es imposible expulsarlo.

Este video fue filmado en una costa española; muestra cómo al matar al pez y ver lo que hay en su estómago, se encuentran mucho plástico al interior.

RT @MikeHudema

Horrible! This video from Spain shows the horrifying amount of plastic trash in the stomach of a small fish. We need to demand companies do better.

Lets beat #plasticpollution #Useless #Wasteless #UseLess #Breakfreefromplastic

pic.twitter.com/MBYTn9ZMlr

— Ryan Hodgson (@Ryanintheus) August 24, 2020