¿Recuerdas a Ivana Mala Copa? Pues ya llegó a Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- Ivana Mala Copa, la chica que rompió internet hace un par de semanas llegó a Netflix en su nuevo promo para la segunda temporada de Élite.

Que te caguen la fiesta y el pinche cumpleaños, pero nunca el estreno de la temporada 2 de Élite. Disponible mañana, solo en Netflix. #IvanaMalaCopa pic.twitter.com/FlHW3vkAOL — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 5, 2019

El éxito de Ivana Mala Copa

Hace un par de semanas un video de apenas 13 segundos se filtró en redes sociales. Una joven (Camila), culpa a su amiga de arruinar su fiesta de cumpleaños por ponerse “mala copa”.

Justo al final del clip, hace un acercamiento a su amiga (Ivana). Un juego de luces hace que la mirada de Ivana tenga un sutil, pero efectivo tinte demoniaco.

Para darle un toque más siniestro al momento, Ivana sonríe de manera tímida. El momento fue inmortalizado en miles de memes y compartido millones de veces hasta volver a las dos jóvenes en “estrellas mediáticas”.

Netflix lo hace de nuevo

Los comerciales promocionales de Netflix se han descrito por su sátira y fresca manera de llegar a un público joven.

Ya lo vimos con Soraya Montenegro en el comercial de Orange is the New Black hace un par de años.

Otro comercial digno de recordar es cuando Netflix se burló de retirar varias telenovelas para que llegar a la plataforma de streaming de Televisa, Blim.

Ahora, Netflix aprovecha esta magia para promocionar la segunda temporada de Élite con un video que, en Twitter, casi alcanza el millón de reproducciones en pocos días.