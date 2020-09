Recrean la “verdadera” cara de Jesucristo con inteligencia artificial

HOLANDA.- Usando una serie de imágenes conocidas de Jesucristo y con ayuda de inteligencia artificial un artista recreó su cara al adaptarlo a la época, zona geográfica y contexto histórico en el que vivió según la historia cristiana.

El artista es el fotógrafo holandés Bas Uterwijk, quien combinó varias imágenes popularmente conocidas de Jesús, y la sintetizó en una sola.

Dutch photographer used AI to create a realistic photo of Jesus and damn, what can I say, he looks like family. pic.twitter.com/MtTsnzvx3U

Las imágenes utilizadas, son las más populares, hasta incluso el famoso Sudario de Turín, que presuntamente tiene el rostro de Cristo marcado en la tela.

Realizó esto con la ayuda del servicio de red neuronal Artbreeder; y por último Bas Uterwijk, adaptó la imagen para estar acorde a las etnias del Medio Oriente de la época.

El artista comentó que podría ser una buena posibilidad de como lucía Jesucristo según la historia.

My Jesus portrait is going pretty viral on Twitter at the moment, without me being tagged so for everyone interested here is a little info on the process of constructing it:

— Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) September 1, 2020