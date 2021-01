¿Qué pasará con tus datos personales si aceptas los términos de WhatsApp?

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde finales del año pasado, se dio a conocer que WhatsApp cambiaría su política de privacidad.

Aunque hace unos días fueron dados a conocer y muchos todavía tienen dudas acerca de qué pasará con sus datos personales al aceptar las nuevas condiciones.

Esta nueva política entrará en vigor a partir del próximo 8 de febrero de 2021 y sus términos han causado polémica en días anteriores

Muchos aseguran que al aceptarlos se verán obligados a permitir que Facebook, dueño de WhatsApp, recolecte datos importantes.

Luego de la polémica, la empresa aclaró algunos puntos sobre cómo funcionan estas nuevas condiciones.

Explicó cuáles datos se comparten entre Facebook y cómo afecta a los usuarios, ya que es cierto que se compartirá una serie de datos. Aunque asegura que no se compartirán los más privados.

Our privacy policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family. Learn more about how we protect your privacy as well as what we do NOT share with Facebook here: https://t.co/VzAnxFR7NQ

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021