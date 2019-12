MÉXICO.- A lo largo de todo el país existen aproximadamente 100 mil cajeros automáticos y se calcula que las ganancias que tienen los bancos por el uso de estos es de dos mil 361 millones de pesos, principalmente por transacciones.

Pero, ¿sabes qué hacer si el cajero se traga tu tarjeta mientras la utilizas?

Antes que nada, tiene que tener claro que un cajero puede retener el plástico por alguno de los siguientes motivos:

Introducir el PIN de forma incorrecta en varias ocasiones

Una orden de retención o tarjeta caducada

Problemas técnicos como falla mecánica, eléctrica o de software

Lo primero que podrías hacer es acudir a la sucursal del banco dueña del cajero automático, y contarles lo que te ha pasado; te darán solución en brevedad pues para eso están capacitados.

En dado caso de que el cajero no cuente con una sucursal y por ello no puedas decirles lo sucedido, tendrás que buscar el número del establecimiento, que por ley, debe estar en alguna parte de la máquina.

Si ya de plano no encuentras el número o no es visible, tendrás que recurrir al banco que te proporcionó la tarjeta, ellos no podrán recuperarla pero te darán asesorías incluso con tus transacciones.