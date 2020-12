Profesor de 80 años ofrece sus clases para sobrevivir en CDMX

CIUDAD MÉXICO.- Obligado por la crisis que ha ocasionado la pandemia de Covid-19, Don Guillermo, un hombre de la tercera edad, sale a las calles de la Ciudad de México a ofrecer clases personales de matemáticas.

Su historia se volvió viral cuando la usuaria Marte Martte, decidió subir la foto de Guillermo a su cuenta personal de Facebook con la siguiente leyenda:

“Hola les quiero pedir que me ayuden a COMPARTIR me encontré a este señor cerca del FORO SOL …. le pedí si le podía tomar una foto y muy rápidamente se acercó a darme un papelito con sus datos …. tiene MUCHAS GANAS DE TRABAJAR Y ENSEÑAR …. COMPARTANN esperando a alguien le pueda servir #HoyPorELL !!!! Ayúdenloo”.

En la foto se ve a don Guillermo con un letrero, en el cual explica que imparte clases de cálculo diferencial e integral, geometría analítica, trigonometría, álgebra; también de regularización de Física y Química para alumnos de secundaria y bachillerato.

Guillermo Trujillo tiene 80 años y muchas ganas de aprender, de manera autodidacta se mantiene actualizado en los temas de su interés.

Su situación económica nunca ha sido envidiable; su familia no pudo apoyarlo para que terminara sus estudios de primaria, por lo que tuvo que buscar un empleo para concluir sus estudios básicos:

Posteriormente, logró ingresar a la carrera de Ingeniería Electrónica, sin embargo se vio obligado a abandonarla, ya que necesitaba dedicarse de tiempo completo a un empleo que le diera los medios para sostener a su esposa e hijos.

Hasta los 40 años entró al camino de la docencia, inmediatamente supo que lo apasionaba.

Debido a su propia historia, se convirtió en un profesor empático que busca apoyar a quienes menos tienen, incluso sin recibir un pago a cambio:

“Cada vez que le enseño algo a los jóvenes, yo aprendo, aprendo a expresarme y aprendo a razonar en diferentes formas y los jóvenes a veces están muy perdidos porque no tienen una orientación correcta en la escuela y desechan la escuela, la abandonan y eso no me gusta porque yo la abandoné precisamente por no tener medios económicos”.