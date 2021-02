Profesor agrede a una alumna con problemas auditivos en clase en línea

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales se viralizó el video de un profesor que no fue empático con una de sus alumnas que tiene problemas auditivos. Aseguró que se sentía decepcionado de ella por “no poner atención” a su clase en Zoom.

El profesor pertenece a un colegio comunitario de California. Luego del incidente, el maestro quedó bajo investigación pues el video llegó a TikTok, YouTube, Facebook y otras redes sociales.

En las imágenes se pudo ver al profesor, Michael Abram, interrogando a una alumna con problemas auditivos.

Repulsive professor from California talks down to a student who is hard of hearing pic.twitter.com/wRj8dho7f6

