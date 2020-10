Ponen a su hija el nombre de una empresa de Internet; ganan 18 años de WiFi gratis

View this post on Instagram

Herzlich willkommen Twifia 😍 Eine Twifia is vor wenigen Tagen gesund und munter zur Welt gekommen 👶🏻⁠ Wir gratulieren der jungen Familie herzlich und wünschen ihnen nur das allerbeste ♥️ Und für zukünftige Eltern bleibt unser Angebot weiterhin bestehen: 18 Jahre gratis internet, wenn du dein Kind Twifia oder Twifius nennst!⁠ 🗞️ Blick Artikel: – Link in Bio – ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ 👉 Erfahre mehr – www.twifi.ch⁠ ⁠ 👉 Folge uns @twifi.ch