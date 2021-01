¿Ofrecen por internet objetos robados del Capitolio?

ESTADOS UNIDOS.- En el portal de ventas eBay ofertaron el que sería uno de los atriles de Nancy Pelosi, al parecer robado tras la toma del Capitolio hace unos días.

El usuario Adam Christian Johnson puso en subasta el artículo, el cual alcanzó la cifra de 14 mil 890 dólares, luego de 29 pujas.

Pese a eso, no se logró la venta, ya que la plataforma eliminó la publicación luego de unas horas.

In just a few short days this speaker of the house podium, which was looted during insurrection at the capitol, was apparently sold on @eBay

Online platforms have accelerated the looting and trafficking of historical artifacts.

The market is silent.https://t.co/CaorPxfH6X https://t.co/l0sjZb4gYf pic.twitter.com/zmuymj9HhO

— ATHAR Project (@ATHARProject) January 8, 2021