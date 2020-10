Novio celoso asesina a golpes a su esposa en plena boda; nadie hizo nada

RUSIA.- Un novio recién casado asesinó a golpes a su esposa tras un ataque de celos, en medio de la boda.

Esto sucedió en una aldea siberiana de Prokudskoye, en Rusia, donde el esposo atacó a la mujer.

La mujer identificada como Oksana Poludentseva, de 36 años, conoció al hombre en prisión, pero creyó que al casarse este se reformaría.

El hombre identificado como Stepan Dolgikh, de 33 años, entró en un ataque de celos al ver a su novia hablando con un invitado de la fiesta.

A bride was beaten to death by her new husband who flew into a rage at their wedding party, say police.

Groom Stepan Dolgikh, 33, has been arrested on suspicion of beating wife Oksana Poludentseva, 36, to death on the day they married.#SchengenStoryNews pic.twitter.com/2guLefVFKH

