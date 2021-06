Niño de 6 años busca a su perrito extraviado con un tierno dibujo

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Elías, de tan solo 6 años de edad, está viviendo momentos angustiantes, pues se extravió su mascota; el pequeño está haciendo todo por localizarla, incluso fabricó un tierno dibujo para describir al perrito e intentar que la gente lo reconozca y lo devuelvan a casa.

“Jerry”, nombre de la mascota, está desaparecido desde el pasado 22 de mayo en Pachuca, Hidalgo; sus dueños han salido a las calles en busca del canino, pero no han logrado ubicarlo.

Por esto, Alejandro realizó un dibujo donde describe a su perro, que es color blanco y negro; asimismo, agregó el número a donde pueden comunicarse en caso de haberlo visto: 77 15 25 35 58.

Miriam Rodríguez, madre de Alejandro, señaló que han buscado a “Jerry” en más de una ocasión en las calles cercanas, pero no ha habido éxito; aseguró que fue el pequeño quien tomó la iniciativa de realizar el dibujo.

Alejandro le pidió a su madre que lo llevara a colocar su anuncio en tiendas cercanas a su casa; dibujo que hizo entre lágrimas por la pérdida de su mascota.

“Al ver que mi hijo hizo el dibujo, me di cuenta de su inocencia y el amor verdadero que siente por ‘Jerry’ a pesar de solo haberlo tenido por un mes; sus lágrimas me partieron el alma y no dudé en apoyar su idea de llevar el dibujo a la tienda”, explicó consternada la madre.