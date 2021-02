Mujer rescata a un perrito de morir congelado en la tormenta invernal de EU

ESTADOS UNIDOS.- Un perrito fue rescatado mientras caminaba en las calles de San Antonio en medio de la tormenta invernal de Estados Unidos. Una mujer no dudó en detener se vehículo para ayudarlo y brindarle un refugio.

Kristin Salinas de 28 años había salido a realizar sus compras cuando vio al perro y detuvo el vehículo para subirlo. En un inicio él se negó, así que usó tortillas para atraerlo.

A driver in San Antonio, Texas, pulled over after she saw a dog out in the freezing weather. To lure him into the car, she used the tortillas she had just bought. https://t.co/GTiMncHmPJ pic.twitter.com/viK3m7UKaN

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 20, 2021