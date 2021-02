Mujer que usó pegamento para peinarse logra despegar su cabello en cirugía

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de nombre Tessica Brown, utilizó pegamento industrial en el cabello para peinarse. Su pesadilla terminó gracias a una cirugía a la que fue sometida para remover el pegamento.

Brown, una afroestadounidense que reside en Luisiana, publicó un video donde explicaba que cuando se le terminó el gel para peinarse, utilizó pegamento extra fuerte en spray como sustituto.

Tras una intervención que duró más de cuatro horas le retiraron todo el producto con químicos y pinzas quirúrgicas.

Este procedimiento, cuesta cerca de 12 mil dólares, aunque fue realizado de forma gratuita por el cirujano plástico Michael Obeng en Beverly Hills tras conocer su caso.

Tessica estuvo en todo momento bajo anestesia y lo primero que hizo al despertar fue tocarse la cabeza.

Tras conocerse la noticia, una representante de Gorilla Glue comentó en Twitter que todos estaban felices de conocer los felices resultados.

We are very sorry to hear about the unfortunate incident that Miss Brown experienced using our Spray Adhesive on her hair. We are glad to see in her recent video that Miss Brown has received medical treatment from her local medical facility and wish her the best. pic.twitter.com/SoCvwxdrGc

— Gorilla Glue (@GorillaGlue) February 8, 2021