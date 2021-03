Meteoro atraviesa el cielo de Vermont, Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Luego de interactuar con la atmósfera, un meteoro se convirtió en la bola de fuego, la cual fue apreciada en el cielo en Vermont el 7 de marzo.

Livescience.com, comentó que el meteoro produjo un boom sísmico al atravesar la atmósfera, la cual lo quemó en el proceso, por lo que creó una bola de fuego enorme, la cual terminó en una impresionante lluvia de meteoritos.

La NASA informó que el mencionado meteorito pesaba aproximadamente 4.5 kilogramos de masa y que tenía 15 centímetros de diámetro, además de que cruzó la atmósfera a aproximadamente 68.000 kilómetros por hora.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, informó que el ruido y la vibración del meteorito fue provocado por la rotura de este por la presión atmosférica.

Incluso algunas personas se comunicaron a una estación de noticias local para reportar que habían escuchado explosiones y que sintieron vibraciones cuando el meteoro pasó por sus áreas.

For anyone who was wondering about the big boom / meteor earlier today in #btv #vermont , I dug through some webcam footage and found this on the WCAX / BTV Airport webcam- watch the upper left. pic.twitter.com/oyVLSoVahP

— Jeremy LaClair (@JeremyLaclair) March 8, 2021