Menores de edad hacen pública su relación en Facebook y los ‘cachan’

Un pareja de adolescentes enamorados subió a redes sociales una fotografía en la que aparecen besándose muy apasionadamente sin pensar en las consecuencias que eso traería.

De inmediato la fotografía del tremendo beso pasional desencadenó que la publicación se popularizara rápidamente a través de redes sociales y los internautas comenzarán a compartir y comentar con duras críticas hacia los menores.

Sin embargo, eso no fue lo peor, si no que la fotografía llegó a manos de la mamá de la joven niña, quien presuntamente ya la había amenazada con que no podía tener novio.

La mamá comento en la fotografía: “Qué te dije Mariana Reyes López”, acompañado de unos emojis enojados; por lo que de inmediato la niña le pidió a quien se supone es su novio que “despublicara” la fotografía, pues su mamá ya se había dado cuenta.

Las reacciones generadas fueron desde las más divertidas hasta la seriedad de los adultos, quienes cuestionaron este tipo de publicaciones en menores de edad.