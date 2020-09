LordEsMiCuerpo se niega a utilizar cubrebocas porque AMLO y Slim no usan

TABASCO.- Un hombre se hizo viral al negarse a usar cubrebocas dentro de un centro comercial, alegando que era su cuerpo y que ni AMLO ni Slim lo usaban.

Este video fue grabado por el mismo hombre, donde mostraba las constantes peticiones de la seguridad a portar el cubrebocas.

Parte de lo que alegaba el sujeto para no usar protección, fue de que era su cuerpo y por lo tanto el decidía sobre él, comentaban “yo mando en cuerpo”, por lo que se le llamó en redes sociales “Lord Es Mi Cuerpo”.

De igual manera comentó que “el cubrebocas es una farsa” ya que ni Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni Carlos Slim usan cubrebocas.

“No lo voy a utilizar, es mi cuerpo. si quieres úsalo tú. Carlos slim no utiliza cubrebocas, AMLO no utiliza cubrebocas. Yo mando en mi cuerpo. Si yo voy al café no me piden el cubrebocas, si compro un helado no me piden cubrebocas. No voy a usar el cubrebocas porque me tomaron la temperatura y yo mando y decido en mi cuerpo” comentó.