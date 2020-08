Llaman a declarar a los policías que agredieron a Lady Tacos de Canasta

La vendedora de tacos exhibió lo ocurrido a través de sus redes sociales; hizo una transmisión en vivo mostrando el momento en que los policías la reprendían por vender comida en la calle.

La vendedora explicó en entrevista con Telediario que los elementos de seguridad intentaron detenerla para encerrarla en una delegación y pagar una multa por vender en la vía pública.

Dijo que ella misma tiró alrededor de 200 tacos de canasta a la calle para que la dejaran en paz.