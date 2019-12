Le pide matrimonio a una muñeca sexual con la que lleva 8 meses saliendo

KAZAJISTÁN.- Tras una cena romántica acompañada con una serenata de saxofón, Yuri Tolonchko le propuso matrimonio a su novia de ocho meses, una muñeca sexual.

Yuri conoció a “Margo” (la muñeca sexual) en un bar. Según relata el hombre, quien además es un reconocido fisicoculturista, la rescató de un sujeto que la maltrataba.

El hombre relata su relación con la muñeca como si de una parodia se tratara. A través de una cuenta de Instagram creada para “Margo”, cuenta su historia de amor.

En cada publicación, la relación entre “Margo” y Yuri se describe un poco más. Inclusive, ha captado la atención de medios locales e internacionales.

En entrevistas, Yuri dijo que no le molesta que su pareja no sepa cocinar, lo único que ve complicado es que no pueda caminar por su cuenta.

La historia de amor entre Yuri y su muñeca sexual

Las publicaciones recientes de “Margo” la muestran buscando el vestido para su boda, la cena en la que se comprometieron e invitaciones a la fiesta.

Otra secuencia de imágenes muestra a la muñeca sexual en lo que parece una despedida de soltera.

Yuri dijo que, al inicio de su relación, recibió muchas críticas que acomplejaron a su pareja, la muñeca sexual. Por ello, decidió someterla a una cirugía plástica.

“Ella ha cambiado mucho. Al principio fue difícil aceptar, pero me acostumbre más tarde”, explicó el hombre.