La traición a una novia narrada con nombres de cereales

MÉXICO.- Después de 6 años de novios y variadas fechas pospuestas, una pareja logró concretar el día en que sería su boda para solo un tiempo después cancelar todo por una traición.

Todos los preparativos estaban listos y José Padrón, un usuario de twitter, había sido uno de los que formaba parte de la organización de este evento.

El acontecimiento se realizaría en marzo del 2020 y todo lo que se tenía que ver para los preparativos, ya estaba listo para el gran día.

Sin embargo, Padrón utilizó Twitter para narrar la traición que había cambiado casi todo, bueno… solo el nombre de la novia.

El hilo en Twitter

yo: ¿Como, no entiendo?

N: -si, o sea ya no me caso yo, pero si va haber boda-

en eso su voz se quebró, jalo aire, tocio un poquito y volvió a poder hablar. yo soy re-menso para estas cosas, no se que decir, sentí un no se que en el estomago, como cuando sientes que pierdes… — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

No podría ser más confuso, sin embargo, poco a poco todo iría tomando más sentido para convertirse en algo catastrófico.

N: -le pase tus datos y en estos días te llama-

pensé que ahí iba a terminar la llamada, la neta no le quise escarbar por que se escuchaba muy mal, pero el pendejo de mi tenia que abrir su hocico

yo: ¿como se llama tu hermana? — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Hasta el momento todo tenía sentido, era un tanto curioso e incómodo pero tampoco tenía nada de malo.

Los nombres de cereales

Es aquí cuando los cereales comienzan a ser parte de la traición.

Froot Loops: Novia

Zucaritas: Hermana

All Bran: Novio

FL: -zucaritas, ella te llama, espero todo sea igual como me habías comentado-

no se si debí hacer la siguiente pregunta, pero siempre apunto los nombres tanto de la novia como del novio, lo sentí normal, aquí se develo el telón de todo.

Z: -el novio ya lo conoces, es all bran- pic.twitter.com/mKKy0wULCt — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Al parecer los 6 años de noviazgo habían pasado desapercibidos para All Bran y Zucaritas.

de novios y por fin iban a tener el tiempo para celebrar una boda que ya se había pospuesto en varias ocasiones, eligieron San Miguel por que zucaritas les metió la idea en la cabeza. Hasta hace una semana todo iba conforme al plan, hasta que all bran se emborracho y se durmió — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

La bebida se convirtió en lo que comenzaría el final de todo y lo peor de todo aún no salía a la luz, ya que, Zucaritas tenía una sopresa que arruinaba aún más la ya compleja situación.

¡MOCOOOS! all bran embarazo a zucaritas pic.twitter.com/4yCOP4rVmz — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

El embarazo fue el golpe definitivo para Froot Loops y ya no quedaba nada más qué hacer.

todo salga como lo había planeado, ella te va a llamar, tu no sabes nada por favor, tu se tan amable y atento como eres, yo no iré a San Miguel, ella ya te platicara lo que pasara, gracias- nos despedimos y colgamos. No se que pensar. — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

me da un no se que por enterarme de estas cosas, existe gente mala en el mundo, muy malvada y gente buena que no merece esto. zucaritas y all bran tienen un lugar seguro en el infierno, por que aparte de todo, son los cereales mas culeros que existen. y el choco kripis. — José Padrón (@Jaap99) December 21, 2019

Nota relacionada:

Memes

Toda esta tración fue realmente trágica pero al hacerse viral, los memes no pudieron faltar.

Estaría con madre si los que viven en San Miguel le cayeran a la boda de #zucaritas y #allbran y en lugar de arroz le tiraran #FrootLoops pic.twitter.com/s4H5WXLTCl — Not Today (@Lorelei32) December 22, 2019

Sigo en un shock emocional por la historia de #allbran #frootloops y #zucaritas… #FrootLoops si un día me lees, te mando un abrazo y pura buena vibra…#allbran CHINGA A TU MADRE cada ves que respires — Andrés Munguia (@Andros_18) December 22, 2019