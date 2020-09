“La neta, no me dejé, así de sencillo” #LordPizza responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el video de #LordPizza se hiciera viral por insultar y golpear al personal de Little Caesars, José Fernando Vallejo dio su versión de los hechos.

“Todo bien, me salí y le dije a mis amigos que fueran por la pizza y les dijeron que no se la iban a dar porque la pizza era para mí”, señaló en un video subido a redes sociales y que compartió el usuario @Zebulebe.

“Hasta ahí yo me saqué de onda, porque aparte de que me la están aplicando, siempre es lo mismo que se portan bien mamones –agregó–. Y… pues la neta no me dejé, así de sencillo”.