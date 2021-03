Joven renuncia a su trabajo por malos tratos y recibe su último sueldo con 90 mil monedas sucias

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre renunció a su trabajo debido a que sufría “malos tratos”; su finiquito fue entregado en 90 mil monedas de centavo llenas de aceite.

Los jóvenes actualmente se enfrentan a varias situaciones laborales complicadas; éstas se vieron aun más perjudicadas debido a la pandemia por Covid-19.

Andreas Flaten, de 33 años de edad, abandonó su empleo en un taller mecánico de Georgia en noviembre del año pasado; pues argumentó que recibía malos tratos de su jefe, quien le debía 915 dólares al momento de su renuncia.

Las cosas terminaron mal entre ellos, así que el jefe decidió no pagarle su último sueldo; Flaten tuvo que ir al Departamento de Trabajo de Georgia, fue así como recibió su finiquito.

Sin embargo, esta entrega fue muy peculiar, pues los 915 dólares fueron entregados solo con monedas de un centavo.

El expatrón de Flaten hizo llegar una caja con las monedas, hasta su casa; el joven se encontró con dicho paquete un día que regresaba de pasear con su novia.

“No estoy segura de qué es peor… El hecho de que este hombre es tan miserable que no puede aceptar que un empleado se vaya porque es el mayor imbécil que he conocido en serio, o el hecho de que pasó por tanto esfuerzo para conseguirlo. 915 dólares en centavos pesados solo para decir ‘vete a la mierda”, declaró la novia, Olivia Oxley a The New York Times.