Joven presume su auto deportivo y muere en choque minutos después

ESTADOS UNIDOS.- Un mujer decidió presumir en sus redes sociales su nuevo auto deportivo, sin embargo murió en un choque minutos después.

Esto le sucedió a Stephanie Angelica de 25 años en Maryland, Estados Unidos.

La joven había publicado su nuevo automóvil, un Toyota Supra 2020 amarillo, con la leyenda: “Voy a matarlo en la carretera”.

NEW: 2 confirmed dead in Gaithersburg crash. 3 transported, expected to survive. We’re live on @fox5dc at 10 pic.twitter.com/2qhCQ8Gg6K

En dicho accidente otros carros estuvieron involucrados, el Supra de la joven, un Honda Accord, y además de otros tres vehículos estacionados que resultaron con daños menores.

Debido a esto, la conductora Stephanie falleció, junto con su acompañante Jonathan Charkas, de 35 años.

Los tres ocupantes del Accord fueron trasladados a un hospital con heridas graves.

Stephanie Angelica Vasquez was killed along with her passenger when her 2020 Toyota Supra smashed into a Honda Accord last Wednesday.

She had posted the words ‘Imma kill it on the high way’ beforehand. R.I.P. to her 🕊 pic.twitter.com/2AtWEmRqVL

— My Mixtapez (@mymixtapez) September 13, 2020