Joven de 22 años se opera para no tener hijos; la condenan en redes

ARGENTINA.- Se viralizó recientemente el caso de Ailín Cubelo, una joven argentina de 22 años que decidió ligarse las trompas de Falopio para no tener hijos.

La joven encontró a un médico que respetó su decisión, luego de que si ginecólogo de planta le negara el procedimiento por considerarla muy joven.

“ Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural , para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora, ni nunca”, dijo la joven al medio Infobae.

La joven explicó que con el paso de los años se dio cuenta que no quería tener hijos, pues cuando la cuestionaban sobre ello, siempre alargaba la fecha. Además resaltó que la maternidad a veces parece mandato:

“Como no me daba cuenta de que quizás no quería ser madre, me excusaba o alargaba los plazos… creo que el mandato de maternidad no es algo natural, es muy cultural”, expresó Ailín.