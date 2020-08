Indigna caída de una embarazada durante protesta en Hong Kong

CHINA.- Se viralizó en las redes sociales el momento en que una mujer embarazada se cae durante una protesta en Hong Kong.

En las imágenes se ve a la mujer tirada en el suelo y con las manos al vientre, mientras varios oficiales de policía la rodean.

Si bien algunos la auxilian y le ofrecen agua, otros más se dedican a impedir que la prensa le tome fotografías y amenazan a los reporteros con rociarlos con gas lacrimógeno.

#HongKong During today’s #831PrinceEdwardAttack 1 year anniversary, a pregnant woman fell on the ground and cried in pain when #HongKongPolice advanced abruptly in Mong Kok.

Her husband rushed up to her and he was pepper sprayed by riot police.pic.twitter.com/9fEecWdpcP

— W. B. Yeats (@WBYeats1865) August 31, 2020