Hotel liquida con 62 pesos a un trabajador con discapacidad en Mérida

MÉRIDA. – La actriz yucateca, Conchi León, denunció a través de las redes sociales que a su hermano con discapacidad lo liquidaron de su trabajo con 62 pesos.

En la publicación de Facebook redactó que su hermano trabajaba en el hostal porque el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) lo envió por considerar que la empresa era amigable.

Sin embargo, lo despidieron antes de que comenzara la pandemia del Covid-19 y apenas hace unos cuantos días le hablaron para pasar por su cheque de liquidación, el cual tenía fondos de 62 pesos.

Conchi expuso que su enojo no fue por el dinero, sino porque hicieron que su hermano saliera de la casa, poniéndolo en riesgo de contraer el Covid-19.

Además afirmó que fue más el gasto de los traslados a su antiguo trabajo que lo que le dieron por liquidación.

Lo exponen a salir en medio de la pandemia, no sólo una, tres veces, me molesta que gastó más de lo que recibió. Me molesta la insensibilidad de no decirle cuánto le iban a dar y así no gastar ni exponerse”.