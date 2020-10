Hombre escala la Trump Tower para exigir hablar con el presidente

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre escaló la Trump Tower de Chicago mientras exigía hablar con el presidente y los medios de comunicación.

La tarde de este domingo un hombre, presunto miembro del movimiento Black Lives Matter, quería hablar con el presidente Donald Trump, por lo que decidió colgarse del rascacielos.

Según informes de la policía, el hombre de unos aproximados 20 años, amenazó con suicidarse si no hablaba con Trump y los medios.

BREAKING VIDEO 🚨 Shocking scenes from Trump Tower Chicago — Man climbing on a rope from #TrumpTower building. Emergency services have reached. pic.twitter.com/cHYPpQyrtq

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 18, 2020