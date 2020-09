Hombre en Estados Unidos aprende a leer durante la pandemia del Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de la tercera edad aprovechó la cuarentena del nuevo coronavirus para aprender a escribir y leer con ayuda de su familia.

La historia de Felipe Lira se volvió viral cuando fue publicada en Twitter.

My uncle didn’t go to school so I am teaching him how to write and he wrote the names of his grandkids for the first time. 🥺 pic.twitter.com/Wer5Y6vG0u — Kennya 🏳️‍🌈 (@kennya_ramos) March 17, 2020

“Mi tío no fue a la escuela, así que le estoy enseñando a escribir y él escribió los nombres de sus nietos por primera vez”, explicó Kennya Ramos.

Son las sobrinas de Felipe quienes lo apoyan durante su aprendizaje, mientras se quedan en su casa debido a la pandemia.

Además, decidieron abrirle una cuenta de Twitter con el fin de presumir el gran avance que está teniendo el mexicano, don Felipe Lira.

Felipe ha cumplido su sueño de aprender a leer y escribir, e incluso agradece por los materiales didácticos que le han enviado.

My uncle asked me to teach him the alphabet and I must say, he is a fast learner! #eltiodetwitter 🌟

Special shoutout to @Corinelw_ for sending us these printable learning sheets! 💙 pic.twitter.com/Gm5SF408r2 — Felipe Lira (@eltiofelipelira) March 29, 2020

De acuerdo a lo que mencionan las jóvenes en redes sociales, Felipe trabajó arduamente toda su vida para mantener a su familia. Por ello, no tuvo la oportunidad de tener una formación académica, lo que también lo llevó a migrar a Estados Unidos.

Ahora don Felipe es capaz de escribir su propio proyecto de construcción con todo y el precio estimado.

“Mi tío dibuja sus proyectos de construcción y presenta el dibujo al dar el precio. Si conocen a alguien que necesite trabajos de construcción, ¡envíenos un mensaje! ¡Mi tío trabaja duro para ganar cada centavo!”, aparece en el más reciente mensaje de su cuenta de Twitter.

My uncle draws out his construction projects and presents the drawing when giving the price. 😭 If y’all know of anyone that needs construction work done, please message us! My uncle works hard to earn every cent! 🥺💙 pic.twitter.com/KJOoyxPFXD — Felipe Lira (@eltiofelipelira) August 20, 2020

Su próximo reto ahora es aprender inglés, pero ya festeja que por fin logró comprar “la troca de sus sueños”.

His hard work is paying off 🥺💙 pic.twitter.com/0R7kb50JmM — Felipe Lira (@eltiofelipelira) May 24, 2020

Con información de Milenio.