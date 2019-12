Gana una Smart TV en la posada del trabajo y renuncia

MONTERREY.- Un empleado que empezó a trabajar un lunes, renunció al lunes siguiente después de ganar en la posada de su nuevo trabajo.

Las posadas en los trabajos son esperadas por muchos solo por los premios que se pueden ganar en las rifas.

Licuadoras, lavadoras e incluso automóviles o pantallas, las posadas son excelente pretexto para mejorar los artículos de la casa.

Sin embargo, todo se vuelve más interesante cuando un recién contratado empleado gana una Smart TV y decide dejar de trabajar al día siguiente.

Adriel García, quien ganó una pantalla de 50 pulgadas, publicó en Facebook su gran triunfo en el trabajo que tuvo por 5 días diciendo:

Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me gano la de 50 jajajaja lo que no saben es que ya no iré el lunes