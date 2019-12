Facebook rastrea a usuarios sin su consentimiento

ESTADOS UNIDOS.- Facebook admite en una carta enviada al senador demócrata Chris Coons y al republicano Josh Hawley; que aunque los usuarios no hayan activado la función de geolocalización, estos pueden rastrear su ubicación.

La carta fue publicada por un periodista en Twitter y rápidamente se hizo viral.

anyone want a granular accounting of how Facebook knows your location

no?

well here you go anyways and there’s 5 more pages where that came from pic.twitter.com/tzaSQ2mU6H

— Emily Birnbaum (@birnbaum_e) December 17, 2019