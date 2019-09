Exactriz de Disney incursiona en el cine porno y va a recibir premio

ESTADOS UNIDOS.-La ex actriz infantil de Disney, Bella Thorne será galardonada con un premio por dirigir su primer película de cine para adultos “Her & Him” a los 21 años.

La organización de la segunda edición de los premios PornHub, anunció que Thorne recibirá el premio Vision Ward. La ceremonia se celebrará el próximo 11 de octubre en Los Ángeles, en el evento se presentarán artistas como Kali Uchis, Bad Bunny, Rico Nasty y Ty Dollar Sign, entre otros.

Es la primer película de la joven actriz, quien debuta en el cine para adultos como directora el pasado agosto. En los papeles principales están Abella Danger y Small Hands, los cuales son actores populares dentro de la industria pornográfica. La musicalización corre a cargo de su expareja Mod Sun.

“Mi idea inicial fue crear una película navideña de horror, pero en cambio hice una cinta hermosa y etérea”, señaló Thorne en un vídeo en el que promociona el proyecto.

La actriz declaró :

La actriz es muy popular en las redes sociales, tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram y 7 en Twitter.

