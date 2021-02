Estos son los mejores memes del show de medio tiempo del Super Bowl

Este año The Weeknd se encargó del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Sin embargo, internautas demostraron con memes que no les gustó el show.

Estos son los mejores, desde las comparaciones con Kalimba hasta las propuestas de otros artistas, quienes “hubieran sido mejores”.

Yo viendo el #mediotiempo del #SuperBowl de The Weekend pic.twitter.com/0PKuEDZ4mx

No esperaba que #TheWeeknd llevara el traje rojo que ha usado desde hace un año y de pronto ¡POW! Por octava vez pic.twitter.com/dRnVhrwNFy

— C A R L I W I (@Carliwi_) February 8, 2021

Todo el mundo viendo el show de The Weeknd… #HalfTimeShow pic.twitter.com/9MnJRNQm5K

Pues al parecer todos están así con The Weeknd pic.twitter.com/JSiCAnfZQe

A mi me encanta The Weekend, pero este meme me dio mucha risa 😂#NFL #SuperBowl pic.twitter.com/5xOsGF3jQt

— Señora Fifí (@Sra_Fifi) February 3, 2021