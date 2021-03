Eres un chavorruco si conoces estas canciones

Hubo un momento que en el que se creía que el mundo iba a cambiar en el 2000, pero fue a partir del 2001 en donde se presentaron varios hechos que trascendieron en la historia, como el ataque a las Torres Gemelas, el lanzamiento del sistema operativo Windows XP y el inicio de Wikipedia en español, entre otros.

La moda no se hizo esperar y desde entonces se han visto varios cambios, como fue la tendencia de usar pantalones acampanados y las camisas holgadas, a la que se sumaron los peinados usando exceso de gel, y en ocasiones se imitaba la apariencia de los conductores del canal MTV.

La música marcó una época, la cual llevó a los artistas a realizar videos para estar presentes visualmente frente a su audiencia.

Luego de dos décadas, algunas bandas y cantantes han desaparecido, pero su recuerdo vivirá para siempre a través de su música.

Así que si conoces estas canciones definitivamente has crecido, pues en el 2021 cumplen 20 años de que fueron lanzadas.

1.- Travis – Sing

2.- Fell in Love with a Girl – White Stripes

3.- Pyramid Song – Radiohead

4.- Clint Eastwood – Gorillaz

5.- One More Time – Daft Punk

6.- Loco – Babasónicos

7.- Chop Suey! – Sistem of a Down

8.- Me gustas tú – Manu Chao

9.- Whenever, Wherever – Shakira

10.- Jaded – Aerosmith

11.- The Rock Show – Blink 182

12.- Can’t Get You Out of My Head – Kylie Minogue

13.- Mentira – La Ley

14.- Hey, Baby – No Doubt

15.- I’m a Slave 4 U – Britney Spears

16.- Pop – Nsync

17.- Survivor – Destiny´s Child

18.- Héroe – Enrique Iglesias

19.- Lloviendo estrellas – Cristian Castro

20.- Te necesito -OV7