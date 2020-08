Embarazada muere por Covid-19 al contagiarse en baby shower sorpresa

BRASIL.- Una mujer embarazada de 8 meses murió de Covid-19 luego de contagiarse en un baby shower sorpresa que le organizaron sus amigas.

La mujer de nombre Camila Graciano, era una maestra de Anápolis, Brasil, que había tomado todas las precauciones y había seguido las medidas sanitarias para el Covid-19.

Sin embargo, sus amigas le organizaron un baby shower sorpresa, donde una de las invitadas era asintomática de Covid-19, pero no lo sabía.

Esto provocó que Camila se contagiara y a los tres días luego de la fiesta, comenzó a tener complicaciones en su embarazo.

Al llevarla al hospital, todos se encontraban saturados por la pandemia de Covid–19 por lo que no podían atenderla.

Luego de buscar por toda la localidad, encontraron un lugar con camas disponibles, sin embargo a la hora de inducirle el parto la mujer recayó por el Covid-19.

Su sistema inmune ya estaba muy afectado, por lo que luego de dar a luz, la mujer colapsó y murió por el virus.

Pregnant woman dies after catching Covid at surprise baby shower, Brazil

Camila Graciano, 31, who despite meticulously taking care of herself during her pregnancy, one of her co-workers was infected with Covid-19, organized a baby shower for her. pic.twitter.com/L4AAt2yxKw

— Moises Lopez (@chapoisat) August 28, 2020