Elemental, la nueva producción animada de Disney y Pixar

ESTADOS UNIDOS.- Elemental, es el nombre de la nueva película de Pixar y Disney.

Estará dirigida por Peter Sohn, que ha hecho otras películas animadas, como Un gran dinosaurio y el corto de Parcialmente nublado.

Denise Ream será la productora, quien también trabajó en Un gran dinosaurio, con el director; y además participó en Cars 2.

El filme contará la historia de una pareja, Ember y Wade, que viven en una ciudad donde los 4 elementos básicos: el fuego, el agua, la tierra y el aire viven juntos.

Los protagonistas de la historia se darán cuenta, que pese a sus diferencias, en realidad tienen varias cosas en común.

Peter Sohn, dijo que se inspiró en su infancia, vivida en la ciudad e Nueva York.

Las películas Soul y Turning Red, se estrenaron en la plataforma de Disney+.

Pixar y Disney están enfocadas en el estreno de Lightyear, en junio de este año.

Elemental se estrenará el 16 de junio de 2023, según anunciaron en un tuit.

