El extraño caso de los toros mutilados con órganos sexuales extraídos

ESTADOS UNIDOS.-Se encontraron toros mutilados, cortes limpios, sin rastros de sangre cerca,además de estar perfectamente drenados de sangre. Se encontró que los órganos sexuales, así como el ano y la lengua de los toros fueron extraídos.

Las incisiones fueron limpias, de trazo quirúrgico sin rastro desangre. Esta misteriosa muerte de los toros ha valido la sospecha y alerta de los ganaderos y policías de las zonas rurales de Oregon.

Las teorías acerca de los cadáveres y su extraña muerte no tardaron en llegar, las personas que viven cerca del lugar en Oregon especularon que pudo haber sido parte de un ritual satánico o una abducción alienígena.

A lo largo de varios meses vaqueros encontraron los restos de cinco toros de raza pura Hereford en el bosque nacional de Malheur. Las circunstancias bajo las que fueron encontrados los cadáveres es similar a la de decenas de casos sin resolver de este tipo.

Mutilados, sin animales de carroña como aves e insectos cerca de los cadáveres además de incisiones perfectas. La investigación sigue en blanco, sin nuevas pistas como las otras decenas de casos en el que cumplen con estas mismas características lo que hace a las personas inclinarse por una explicación sobrenatural.

Ahora los vaqueros del rancho van armados en el trabajo y siempre lo hacen acompañados de al menos un compañero, y la OCA ofrece 1.000 dólares de recompensa, y el rancho otros 25.000, por información que lleve a descubrir quiénes fueron los autores de la muerte de los animales, sea de la naturaleza que sea.

Las causas de sus muertes

No ha habido indicios de envenenamiento, la muerte por causas naturales o muerte súbita no tienen sentido ya que los animales estaban sanos, además, los restos de los toros se encontraron muy lejos, mutilados y sin rastros de violencia animal como mordiscos. No se encontraron señales de disparos.

La distancia entre los cuerpos mutilados de los animales fue de aproximadamente tres kilómetros entre el primer cadáver encontrado y los otros tres encontrados al día siguiente.

Las teorías del extraño caso

Para Peter Davenport, director del Centro Nacional de Informes de Ovnis del estado de Washington, lo más curioso es que no había ningún tipo de huellas alrededor de las reses, lo que da mayor fuerza a la teoría de que se trata de un fenómeno extraterrestre.

Lo más extraño del caso “es que ninguna persona ha sido detenida ni durante ni después de la comisión de un acto de mutilación de animales de este calibre, de los que se han reportado miles de casos en los últimos años en Estados Unidos”, explica Peter.

El hecho de que los cuerpos de los animales a menudo carezcan de sangre no sólo es extraño, sino que es “difícil imaginar cómo podría ocurrir tal fenómeno”, añade.

En el caso actual, los ganaderos de Oregón apuntan a la posibilidad de que los toros fueran mutilados para algún tipo de culto satánico en el que “utilizan sus órganos” porque tienen claro que perder cinco toros, sanos y de la misma edad, está “fuera de cualquier actividad normal”.

Lo que sí tiene claro Colby Marshall, propietario de los animales, según explica el gerente del rancho, es que el autor no busca perjudicarlo económicamente, móvil que las autoridades han analizado al saber que los toros valen 7.000 dólares cada uno, pues los beneficios del rancho van mucho más allá de la cría de ganado ya que es además un destino turístico de lujo.

El agente del condado de Harney encargado del caso, Dan Jeckins, dijo que no han conseguido aún una explicación razonable al suceso, pero calificó de “ridículo” el pensar que sectas o extraterrestres están detrás de estas muertes, por mucho que en casos como este aparecen personas que dicen haber visto “ovnis” el día del suceso.

Otros casos similares

Casos similares sucedieron en Oregón en los ochenta del siglo pasado en la ciudad de Pendleton, cuando el ganadero Terry Anderson se encontró una vaca cuyo órgano mamario había sido extirpado “sin huellas ni rastros de sangre”.

Anderson atribuyó entonces la muerte a extraterrestres que secuestraron a su vaca, la mutilaron y la volvieron a lanzar en sus tierras desde el aire.

Y la historia se repitió en varias partes del país en la década anterior, donde miles de vacas y otros animales fueron encontrados muertos, mutilados, muchos sin órganos reproductivos o sin parte de su cara. Hasta el FBI tomó cartas en el asunto, pero entonces las muertes cesaron.