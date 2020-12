Doctora afroamericana muere por covid-19 en EU; denunció malos tratos

ESTADOS UNIDOS.- Una doctora afroamericana diagnosticada con Covid-19, falleció por complicaciones de la enfermedad, días después de haber denunciado malos tratos en el hospital.

Susan Moore, la internista, murió días después de compartir un video en el que acusaba a un médico del Indiana University Healt North Hospital de ignorar sus quejas de dolor.

Además aseguró que no le daba medicamentos, a pesar de que ella era paciente y médico.

A través de un video en Facebook, Moore detalló la presunta negligencia sufrida tras estar internada en el Indiana University Healt North.

Moore también dijo que el médico se negó a darle medicamentos para el dolor y revisar sus pulmones, incluso le dio la opción de retirarse a su casa.

“Después de recibir dos infusiones del remdesivir (el) dr. Bannec dijo que no cumplo con los requisitos, no me falta el aliento. No sabe por qué me duele el cuello y no se siente cómodo dándome ningún narcótico. Todo lo que puedo hacer es llorar, estaba sufriendo tanto. Él dijo que puedes irte a casa ahora mismo. Por supuesto que ni siquiera escuchó mis pulmones, no me tocó de ninguna manera. No realizó examen físico. Le dije que no puedes decirme cómo me siento“, denunció.