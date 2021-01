Difunden foto del ‘explosivo’ encontrado cerca del Capitolio

WASHINGTON.- Durante los actos de vandalismo ocurridos este miércoles en el Capitolio, autoridades encontraron dos supuestos artefactos explosivos; medios de comunicación filtraron la fotografía de uno de estos artefactos.

En la fotografía se muestra el dispositivo encontrado cerca de la sede del Comité Nacional Republicano.

Mientras tanto, otro dispositivo se localizó a unos 300 metros de la sede del Comité Nacional Demócrata.

Al ser recuperados, técnicos tuvieron que desactivarlos utilizando cañones de agua.

Photo shows suspected explosive device found near US Capitol while violent protesters stormed Congress https://t.co/pZJsDcjw0O pic.twitter.com/bJ1PfVWx2I

— Eyewitness News (@ABC7NY) January 7, 2021