Detienen a un hombre por la muerte de su hija; se negó a romper la ventana para salvarla

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre fue detenido por dejar morir a su hija que se encontraba atrapada en su carro, todo por no querer romper la ventana ya que no la quería pagar.

Esto sucedió el lunes por la tarde, cuando Sidney Deal de 27 años, llamó a la policía ya que había dejado las llaves dentro del coche de manera accidental.

Dentro del carro se encontraba su pequeña hija de un año, quien según el padre, tenía aire acondicionado.

Autoridades querían romper la ventana para poder sacar a la menor, pero Sidney no quiso; ya que tenía que pagar la reparación del vidrio.

Today I’m continuing to follow the death of 21-month-old Sayah Deal, who was found dead in a car earlier this week. Her father Sidney Deal is being charged with child abuse/neglect with substantial bodily harm.

We will have continuing coverage tonight on @8NewsNow. pic.twitter.com/dRWwXtNBin

— Kate Houston (@katehouston_tv) October 7, 2020