Descubren mensaje oculto en la página web de la Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS.- La página web de la Casa Blanca fue actualizada después de que entrara la administración de Joe Biden al gobierno de Estados Unidos.

Además de cambiar agunos textos, los encargados del sitio, dejaron un mensaje oculto en su código HTML.

¿Será un secreto de estado? En realidad, este texto, es un mensaje para “llamar” a especialistas en programación y tecnología, que, por supuesto, pasen esta primera prueba de sagacidad e inteligencia para hallar el código secreto.

En redes sociales los usuarios hicieron notar los cambios de la página web, sin embargo, algunos curiosos también compartieron el mensaje oculto en el código HTML.

The new Whitehouse website has a dark mode 👍 https://t.co/de4FSxWMCt pic.twitter.com/UdN6pECw7c

— Tom Warren (@tomwarren) January 20, 2021