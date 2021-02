Denuncia Luisito Comunica robo en el Aeropuerto de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El youtuber Luisito Comunica compartió en redes algunos videos en los que aseguró que le habían extraído al menos dos celulares de su maleta.

Previamente, el influencer había informado que los llevaría en el equipaje documentado para “no quedarse incomunicado durante el viaje”.

View this post on Instagram

Luisito se mostró molesto pero también recurrió al característico humor irreverente e irónico que posee. Admitió que fue un error llevarlos en la maleta documentada, pero consideró que no habría problema si los llevaba en ese lugar.

El influencer compartió historias en Instagram en las que anunció que había llegado al Aeropuerto Internacional de Dallas. Al estar en su habitación se dio cuenta que había sufrido un robo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Está un poco gracioso, pero es que me robaron en el Aeropuerto de México, estoy casi seguro. Los había guardado en esta bolsa, no están… y peor tantito, me dejaron este teléfono (un modelo Huawei). O sea, tremendo hijo de v*rga astuto, siento que fui robado por una mente maestra”, dijo Luisito Comunica en sus historias.