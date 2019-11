Culturista de 82 años detiene a ladrón que pretendía entrar a su casa

ESTADOS UNIDOS.-Una mujer adulto mayor no se dejó intimidar por un hombre que intentaba ingresar a su casa para robarle. La reconocida culturista de 82 años le dio su merecido en lo que llegaba la policía.

Willie Murphy, la famosa deportista ha salido en múltiples medios de comunicación debido a su fortaleza y sus méritos. Su carrera deportiva no sólo le ha valido para destacarse en el ámbito deportivo; sino que ahora le ayudó para detener a un sujeto que intentaba acceder a su casa.

El hombre tocó a la puerta de Willie en Rochester, Nueva York en la madrugada para pedir ayuda. La mujer culturista se encontraba sola en casa, por lo que no dejó que el sujeto entrara y mejor llamó al servicio de emergencias.

El presunto ladrón, un hombre de mediana edad trató de ingresar a la casa a la fuerza ya que Willie no lo dejó entrar. Sin embargo, lejos de asustarse, la fuerte ‘abuelita’ se enfrentó a él.

Al entrar a la casa, Willie no dudó en golpearlo con una mesa que estaba ahí cerca, la cual quedó destrozada. Una vez que logró someterlo, brincó sobre la mesa y el ladrón; luego comenzó a arrojarle cuanto objeto grande y pesado se encontró a la mano.

La reconocida deportista aprovechó el momento cuando ya estaba tirado el hombre para echarle champú en los ojos; con esto evitó que el hombre pudiera contraatacar. Finalmente lo siguió golpeando con una escoba repetidamente para asegurarse de que estuviera inconsciente.

Una vez allí, la policía ayudó al personal sanitario a meter al atracador en la ambulancia. La anciana había intentado sacar al hombre de su casa cuando estaba inconsciente, pero no había podido.

La mujer cuenta orgullosa su gran hazaña, defenderse y cuidarse a toda costa sin depender de nadie.

“I’m alone and I’m old, but guess what? I’m tough.”

Willie Murphy is 82. She’s a powerlifter. When a 28-yr-old man tried to break into her house – she says she took him DOWN. pic.twitter.com/MFXyrG1um0

— Seth Palmer (@sethpalmer3) 22 de noviembre de 2019