¡Cuidado!Con un SMS pueden robarte información de tu teléfono

MUNDO.- La compañía líder especializada en ciberseguridad a nivel mundial Check Point, advirtió este miércoles acerca de un software malicioso que funciona a través de un mensaje de texto enviados aparentemente por operadores de telecomunicaciones.

Check Point Research reveals security #flaw that leaves #Android smartphones vulnerable to advanced #SMS #phishing #attacks impacting Samsung, Huawei, LG and Sony. https://t.co/UDKUAuxrRH @_CPResearch_ #overtheair pic.twitter.com/jWJMKmYMi9

— Check Point Software (@CheckPointSW) 4 de septiembre de 2019